Homem estrangula mulher em plena Presidente Vargas e é preso

A mulher relatou aos policiais que havia sido estrangulada, arrastada pelo companheiro e ameaçada de morte. Os agentes constataram hematomas no pescoço e escoriações no joelho da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h para atender uma denúncia de agressão em via pública. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima sentada em um estabelecimento da avenida, visivelmente abalada e com lesões aparentes.

Uma mulher de 46 anos, que trabalha como cozinheira, foi brutalmente agredida pelo companheiro de 40 anos, na noite desta terça-feira, 29, em plena via pública, na avenida Presidente Vargas, em Franca . O caso foi registrado como violência doméstica com lesão corporal e ameaça, e o suspeito acabou preso em flagrante.

Enquanto os PMs registravam a ocorrência, a vítima começou a receber diversas ligações do agressor. Em uma das chamadas, a mulher atendeu e ele afirmou que estava a aguardando em frente à residência dela. Os policiais se dirigiram ao local e encontraram o homem sentado no portão da casa.

Ao ser abordado, ele negou as agressões e disse que apenas queria conversar. No entanto, diante dos sinais de violência e do relato da vítima, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia. O agressor irá responder por lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, sem direito a fiança.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e iria passar por exame de corpo de delito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.