Professor lança projeto para arrecadação de alimentos e agasalhos

Com o objetivo de unir saúde, bem-estar e solidariedade, o professor de educação física Thiago Rufino, 41 anos, em parceria com a ONG Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas, está promovendo um projeto especial neste mês: uma campanha de arrecadação de agasalhos e alimentos durante suas aulas de treino funcional no Parque dos Trabalhadores, no Parque dos Pinhais, em Franca.

As aulas, que acontecem de terça a sexta-feira, a partir das 18h, são totalmente gratuitas e abertas ao público de todas as idades. O treino funcional é adaptado para cada participante, respeitando os limites individuais e utilizando apenas o peso do corpo, tornando a atividade acessível e inclusiva.

A ideia, segundo Thiago, é incentivar a prática de exercícios físicos enquanto mobiliza a comunidade em prol de quem mais precisa. “Gostaria de aproveitar esse momento para arrecadar agasalhos ou alimentos e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade neste período mais frio”, afirma o professor.