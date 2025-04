70% dos ingressos já vendidos, Dino em Franca é um sucesso

O cantor Dino Fonseca retorna a Franca no próximo dia 31 de maio com o espetáculo “Dino Back To The 80s”, e a procura tem sido grande há 30 dias do evento: 70% dos ingressos já foram vendidos. A apresentação será realizada no Villa Eventos e promete uma noite de nostalgia e animação com clássicos internacionais que marcaram gerações.

Conhecido por interpretar grandes sucessos com voz marcante e performances cheias de energia, Dino Fonseca tem ganhado destaque em todo o Brasil com seu projeto que revisita o melhor da música das décadas de 1970 e 1980. O artista tem se apresentado em várias capitais e cidades dos interior com casas lotadas e vem sendo apontado como um dos principais nomes no segmento de shows temáticos retrô.

O show “Dino Back to the 80s” recria o clima das pistas daquela época com hits de artistas consagrados como ABBA, Elvis Presley, Bon Jovi, Stevie Wonder, entre outros. Com figurinos personalizados, dançarinos, luzes sincronizadas e banda completa, o espetáculo promete agitar Franca.

O organizador do evento, Vitor Augusto, detalha que o show tem recebido grande procura, sendo um sucesso de vendas."70% dos ingressos já estão vendidos e o lote atual está acabando", diz. A expectativa do promoter é de casa cheia para prestigiar o show de Dino Fonseca.

Estrutura e setores

A estrutura do evento foi pensada para proporcionar conforto e experiência completa aos participantes. Haverá mesas open bar, divididas nos setores Diamante, Ouro e Prata, de acordo com a localização. O setor Área Show, com ingressos individuais, estará disponível para quem busca uma opção mais acessível — porém, sem serviço open bar.

O open bar das mesas inclui cerveja, whisky 12 anos, gin, vodka, tônica, sucos, refrigerante e água. Além disso, o espaço contará com praça de alimentação, banheiros, segurança e acessibilidade, garantindo uma noite agradável para todos os públicos.

Ingressos

Os ingressos estão à venda desde o dia 17 de abril pelo site BaladaApp e também no ponto físico Sensation Ingressos. Mais informações e reservas de mesas podem ser feitas pelo telefone (37) 99869-2595.