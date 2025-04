'Vai de jegue': pai rejeita filha e diz para esquecer dele

De acordo com a ocorrência registrada na delegacia, o pai da menina a buscou na sexta-feira, 25, como prevê o acordo de guarda compartilhada em finais de semana alternados. No entanto, ele a deixou na casa da irmã, tia da criança, e no domingo 27, quando a menina pediu para voltar para a casa da mãe, o pai se negou a buscá-la.

O que deveria ser um simples fim de semana com o pai se transformou em um episódio de dor, rejeição e violência para uma menina de apenas 12 anos, em Franca . A mãe da adolescente, operadora de caixa de 30 anos, registrou um boletim de ocorrência na noite dessa segunda-feira, 28, contra o ex-companheiro de 35 anos, após a filha retornar para casa machucada e emocionalmente abalada. Segundo o relato, o homem teria se recusado a buscá-la, a agrediu com chineladas e afirmou: “Vai de jegue. Esquece que eu sou seu pai.”

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação se agravou quando o pai tentou atingi-la no rosto, sendo impedido pela tia da menina, que interveio no momento da agressão. Após o episódio, ele a levou para a casa da própria mãe, avó paterna, e afirmou: "Se vira. Foi então que a avó pediu que um genro levasse a menina de volta para a casa da mãe".

Já em segurança, a menina relatou tudo para a mãe, revelando não apenas as agressões físicas, mas também a dor de ouvir do próprio pai que “esquecesse” que ele era seu pai. Ela afirmou que não deseja mais ter contato com ele, nem com a avó ou com a tia paterna.