PM é acionada após ameaça de ataque a escola em Miguelópolis

Ao chegar à escola, a direção da unidade relatou ter recebido informações de alunos sobre uma possível ameaça feita por um estudante. Esse mesmo jovem fora pego na semana passada com uma arma de brinquedo dentro da escola.

Segundo a corporação, o chamado foi feito por meio do programa Vizinhança Solidária.

A Polícia Militar precisou ser acionada no início da tarde desta segunda-feira, 28, para averiguar uma denúncia de ataque à Escola Municipal Capitão Emídio, em Miguelópolis .

Com o objetivo de garantir a integridade física dos alunos e de toda a comunidade escolar, a equipe policial foi à residência do estudante e, juntamente com sua responsável, o conduziu à delegacia da Polícia Civil.

No local, o caso foi apresentado ao delegado de plantão, que determinou o registro da ocorrência e a liberação das partes após serem ouvidas.

O caso foi registrado como averiguação de atitude suspeita.