16 vagas na Pastoral do Menor; veja salários e benefícios

A Pastoral do Menor e da Família da Diocese de Franca está com 16 vagas de emprego abertas para as funções de apoio e intérprete de Libras (22 e 44 horas semanais) e apoio pedagógico.

Os salários variam de R$ 641,65 a R$ 2.500,00, dependendo da função e da carga horária semanal. Os benefícios também variam conforme a vaga.

Os currículos devem ser enviados exclusivamente pelo site da Pastoral do Menor (clique aqui). Os documentos enviados por redes sociais ou WhatsApp não serão aceitos.

