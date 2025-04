Câmara vota 'caldo de cana' e apoio à anistia a condenados de 8/1

A Câmara Municipal de Franca votará dois projetos de lei na sessão ordinária desta terça-feira, 29. Os textos abordam a autorização de pontos de vendas de caldo de cana e a redução do tempo para o pedido de reconhecimento de utilidade pública para organizações. Além dos projetos, os vereadores votarão duas moções; uma delas pede anistia aos terroristas acusados e/ou condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Caldo de cana

O projeto de lei, proposto por Donizete da Farmácia (MDB) e Zezinho Cabelereiro (PSD), permite que vendedores de caldo de cana peçam autorização para atuar em novos pontos da cidade. A medida busca suprir a demanda, já que os locais atualmente permitidos são insuficientes.

“No momento da elaboração da lei, acreditava-se que a quantidade de pontos autorizados seria suficiente. Hoje, passados pouco mais de dois anos, e com o crescimento exponencial do município, verifica-se que há muito mais interessados em comercializar a popular ‘garapa’ do que pontos autorizados”, argumenta o texto do projeto.