Descumprimento de medida protetiva acaba em prisão em lanchonete

Uma noite que deveria ser tranquila acabou se tornando um pesadelo para uma monitora de 24 anos, que foi ameaçada publicamente pelo ex-companheiro, mesmo estando sob proteção judicial. O caso aconteceu na noite de domingo, 27, na área central de Jeriquara, e terminou com o agressor, de 34 anos, preso e encaminhado à penitenciária.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem, moradora de Franca, foi visitar seus pais em Jeriquara e, à noite, decidiu sair para lanchar com duas amigas. No entanto, ao chegarem à lanchonete, o ex-companheiro, já sentado em uma mesa próxima, passou a gritar frases ameaçadoras: "Nenhuma medida protetiva me tira daqui" e "Eu vou embora daqui quando eu quiser".

Com medo e se sentindo ameaçada, a jovem acionou a Polícia Militar. Os agentes chegaram rapidamente ao local e, com base no relato da vítima e em testemunhos, conduziram o agressor até a delegacia para o registro da ocorrência.