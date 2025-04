Francana comemora um ano do acesso à A3: clube relembra feito

A Francana comemora nesta segunda-feira, 28, um ano do acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Há um ano a Veterana empatava com o SKA Brasil (0 a 0) no Lanchão, pelas semifinais da Divisão A4, e marcava seu retorno à A3.

A Veterana entrou nas semifinais com a vantagem de jogar por dois resultados iguais e soube administrar a vantagem. No primeiro jogo ante o SKA Brasil, disputado em Santana do Parnaíba, também ocorreu empate, sem gols.

Após passar pelo time de Santana do Parnaíba a Veterana foi à decisão do título contra o Rio Branco, e foi vice-campeã. Mas o resultado não diminuiu a festa que marcava o retorno do clube à A3 após 10 anos disputando as divisões inferiores, além de ficar por dois anos licenciada das disputas profissionais.