Empresária é atacada com martelo pelo marido: 'Vou te matar'

Segundo o boletim de ocorrência, o homem começou a consumir bebida alcoólica logo às 7h da manhã. Durante o dia, após discussões aparentemente banais, a situação saiu do controle. Por volta das 16h, em frente a clientes no estabelecimento da vítima, ele passou a ofendê-la, acusando-a falsamente de ter servido comida contaminada.

Uma tarde de trabalho se transformou em momentos de puro terror para uma empresária de 51 anos, vítima de agressões, ameaças de morte e humilhações públicas por parte do próprio marido de 52 anos, neste domingo, 27, no Conjunto Salvador Cordaro Cruz, em Ituverava .

A situação ficou ainda mais grave quando o homem, armado com um martelo, tentou avançar contra a mulher. Para se proteger, ela conseguiu se trancar no banheiro e acionou a Polícia Militar. No entanto, antes da chegada dos policiais, o agressor arrombou a porta e continuou com as ameaças, dizendo: "Vou te matar", "Hoje você não escapa, vai dormir e não vai acordar".

Em pânico, a empresária permaneceu escondida até que a viatura chegou. O agressor, já conhecido no bairro por seu comportamento explosivo, negou qualquer violência e tentou justificar seus atos dizendo que teria "construído o estabelecimento".

A vítima relatou ainda que vive com o agressor há mais de 20 anos em união estável e que há tempos vinha sofrendo ameaças e agressões, mas até então não havia registrado ocorrência.