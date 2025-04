Franca Carrascos domina o Avaré Lions pela 3ª rodada da SPFL

No jogo corrido, o destaque ficou por conta do running back Ciro Nagao (#1), que marcou um touchdown em uma bela corrida. Além disso, o running back Matheus "Torinho" (#26) garantiu uma conversão de dois pontos, ampliando ainda mais a vantagem dos donos da casa.

Em uma grande atuação diante de sua torcida, o Franca Carrascos venceu o Avaré Lions nesse domingo, 27, em partida válida pela 3ª rodada da Divisão Ouro da SPFL. O duelo aconteceu no campo do Champagnat, em Franca , e consolidou a boa fase da equipe francana na competição.

A defesa dos Carrascos também foi eficiente, forçando duas interceptações cruciais, uma com Tiago Gabriel (#31) e outra novamente com João Vitor (#8), que mostrou sua versatilidade atuando dos dois lados do campo.

Com o resultado positivo, o Franca Carrascos segue firme na busca por uma vaga nos playoffs da Divisão Ouro da SPFL.

A equipe agora se prepara para os próximo desafio, que será contra a equipe de Campinas, o Guarani Indians. O jogo será no dia 8 de junho, às 10 horas, na cidade de Águas de São Pedro.