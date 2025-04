Pickleball rende medalha para dupla francana; conheça o esporte

A decisão de instalar quadras específicas para pickleball no Clube AEC Castelinho partiu de uma observação de tendências e da vontade de inovar nas opções esportivas oferecidas aos sócios. Christian da Costa Lima, membro do Conselho Deliberativo do clube, explica o motivo: “Em 2023, eu tive a oportunidade de conhecer o esporte pessoalmente, na cidade de São Paulo. Gostei bastante do que vi e acabei trazendo essa ideia para a cidade de Franca e apresentando o esporte para a diretoria do clube”, comenta. Com a aprovação por parte da diretoria do clube, as duas quadras de pickleball do Clube AEC Castelinho foram inauguradas em dezembro de 2023.

Segundo ele, a recepção tem sido positiva. “O esporte está com uma grande procura. Tem muitos novos jogadores, uma boa receptividade, muita gente que veio do tênis, outros do beach tênis, assim como do tênis de mesa. E tem aqueles que não praticavam esporte nenhum e agora estão praticando o pickleball”. A diretoria do clube, inclusive, está com projeto para dar início às melhorias das quadras. “Um novo piso vai ser feito, uma nova iluminação, ou seja, uma quadra de um nível mais profissional para o melhor desempenho de nossos atletas”, afirma Christian.