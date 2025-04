Fernando Jorge é empossado para novo mandato à frente da Acif

O empresário Fernando Rached Jorge foi oficialmente empossado como presidente do Conselho de Administração da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), na noite da última quinta-feira, 24. Reeleito por aclamação pelo Conselho Deliberativo da entidade, Fernando dará continuidade ao mandato até abril de 2027.

A cerimônia de posse reuniu autoridades locais e estaduais, entre elas o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB); o presidente da Câmara Municipal, Daniel Bassi (PSD); o conselheiro da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) e do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Marco Bertaiolli; além do presidente do TCE, Antônio Roque Citadini.

O evento foi conduzido pelo presidente do Conselho Deliberativo da Acif, Paulo Zamikhowsky, que destacou o papel da entidade na defesa do associativismo. “Somos uma entidade que atua em prol do associativismo e da livre iniciativa - dois pilares que se fortalecem mutuamente e se traduzem em benefícios concretos para a comunidade. O associativismo mostra que, como diz nosso lema, juntos somos mais fortes”, disse.