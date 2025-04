Franca investe mais de R$ 20 milhões no cuidado com idosos

A Prefeitura de Franca vem ampliando os investimentos e os serviços de acolhimento voltados às pessoas idosas por meio da Secretaria de Ação Social. Somados todos os atendimentos, os recursos destinados ao setor ultrapassam R$ 20,5 milhões ao ano.

Entre os programas oferecidos, está o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, presente em diversos bairros, com 250 vagas custeadas exclusivamente com verbas municipais. Também se destaca o Serviço Domiciliar, que passou de 210 para 480 vagas desde 2021, destinado a idosos com mobilidade reduzida e que necessitam de cuidados em casa.

Para quem precisa de acolhimento parcial, a cidade conta com sete Centros-Dia, onde cerca de 300 idosos por mês recebem alimentação e acompanhamento durante parte do dia. Em casos mais complexos, com violações de direitos, os idosos são acolhidos nos Serviços de Acolhimento Institucional, que substituem as antigas ILPIs. Atualmente, são 332 vagas, distribuídas entre sete instituições e três casas-lares, inauguradas em 2022.