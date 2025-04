Homem dá calote em trans, gera briga e bate o carro em Franca

Uma briga por conta do valor de um programa sexual terminou com uma mulher trans ferida, um homem machucado e um acidente de trânsito nesta quarta-feira, 23, na rua Francisco Assis de Souza, no Parque do Horto, na região Norte de Franca.

À Polícia Militar, a mulher trans relatou que o homem teria contratado uma noite de programa com ela. O valor combinado seria de R$ 2 mil, mas, na hora do pagamento, ele se recusou a pagar.

A mulher afirmou que chegou a pedir R$ 1 mil. Nesse momento, o homem saiu para ir embora, e ela tentou pegar a chave do carro. O homem acelerou o veículo, perdeu o controle e bateu no muro de uma casa.