Dog walkers se tornam aliados dos tutores em Franca

Franca acompanha uma tendência crescente no Brasil: o aumento do número de cães adotados por famílias. Em apartamentos, casas ou condomínios, os cães tornaram-se verdadeiros membros da família. Mas, junto com o afeto, vem a responsabilidade de oferecer bem-estar e uma rotina equilibrada a esses animais.

É nesse contexto que os serviços de dog walker (passeador de cães) e pet sitter (cuidador de animais) vêm ganhando destaque em Franca. Essas funções surgem como alternativas essenciais para famílias com rotinas atribuladas que desejam proporcionar mais saúde física e emocional aos seus cães.

“Hoje em dia, a maioria dos cães sofre de ansiedade, tristeza e obesidade. Isso tudo pode ser resolvido com um simples passeio diário de uma hora”, explica Gabrieli Cristina da Silva Oliveira, 27 anos, dog walker e pet sitter em Franca. Ela ressalta que os cães precisam andar, correr e explorar novos ambientes, algo fundamental para a saúde e o comportamento deles.