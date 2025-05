Transporte coletivo: o que realmente muda na nova licitação?

Às vésperas do encerramento da consulta pública, neste sábado, 17, Franca se encontra em um momento decisivo em relação à reestruturação do transporte coletivo. O portal GCN/Sampi analisou a minuta do edital e destacou os principais pontos que deverão ser seguidos pela próxima empresa responsável por operar a frota na cidade.

Cenário atual

Atualmente, o sistema de transporte público de Franca conta com 36 linhas de ônibus, sendo 32 regulares e 4 voltadas especificamente para trabalhadores. A frota é formada, em sua maioria, por veículos antigos: 60% dos ônibus têm mais de 10 anos de uso, enquanto apenas 14% têm até 5 anos. A idade média dos veículos é de 9,9 anos.

À noite, a oferta de viagens na cidade cai em relação ao período da manhã: no início da noite, representa apenas 25% desse volume, e no segundo período noturno, esse número cai para 14%. Nos fins de semana, a oferta corresponde a apenas 20% do fluxo registrado em um dia comum.