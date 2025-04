Flamengo atropela o Boca Juniors e é campeão da BCLA 2025

O Flamengo conquistou, neste sábado, 19, a BCLA (Basketball Champions League Americas) de 2025 ao derrotar o Boca Juniors, da Argentina, por 83 a 57. A final foi disputada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Assim como na semifinal, o Flamengo não deu chances ao adversário e venceu três dos quatro períodos do confronto. As parciais foram: Flamengo 30 x 13 Boca Juniors (1º período); Flamengo 19 x 16 Boca Juniors (2º período); Flamengo 11 x 16 Boca Juniors (3º período); e Flamengo 23 x 12 Boca Juniors (4º período).

Pelo lado rubro-negro, Guilherme Deodato foi o cestinha da equipe, com 16 pontos. Outros destaques foram Shaquille Johnson e Alexey Borges, ambos com 15 pontos. Pelo lado argentino, Martín Cuello foi o principal nome, também com 16 pontos.