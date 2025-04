Franca: frente fria traz chuva leve e temperaturas amenas

O fim de semana em Franca será marcado por temperaturas amenas e possibilidade de chuva devido à passagem de uma frente fria pela região.

Este sábado, 19, segundo a Climatempo, começou com sol entre nuvens, mas há previsão de chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas variam entre 18°C e 24°C, com umidade relativa do ar entre 76% e 100%. São esperados 4 milímetros de chuva.

Já no domingo, 20, seguem condições semelhantes: sol entre nuvens e possibilidade de precipitações isoladas. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 25°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 69% e 100%. É esperado 1,9 milímetro de chuva.