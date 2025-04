Franca busca o 3° lugar da BCLA após atropelo do Flamengo

O Sesi Franca Basquete enfrentará o Instituto Córdoba, da Argentina, neste sábado, 19, às 17h10, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo pelo terceiro lugar da BCLA (Basketball Champions League Americas) 2025.

Na fase de grupos da competição internacional, Franca enfrentou três vezes o Instituto, e o time paulista venceu todos os confrontos: 81 a 76 na primeira partida, 91 a 83 na segunda e 83 a 68 na terceira.

Fora da final

Diferentemente do duelo recente pelo NBB (Novo Basquete Brasil), em que o Sesi Franca Basquete venceu o Flamengo, no Pedrocão, por 97 a 91, na última terça-feira, 15, o reencontro pela BCLA teve um roteiro completamente diferente. Com uma atuação dominante desde o início, o Flamengo contou com uma noite inspirada do armador Alexey Borges, que anotou 24 pontos e distribuiu 9 assistências.