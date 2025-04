Oito cruzamentos recebem câmeras em Franca; veja os pontos

Como parte do projeto de ampliação do sistema de videomonitoramento, a Prefeitura de Franca iniciou nesta semana a instalação de postes e câmeras na cidade. Ao todo, oito novos cruzamentos estratégicos receberão os dispositivos, com o objetivo de aumentar a segurança pública e auxiliar na prevenção de crimes e irregularidades.

Os locais contemplados nesta fase são:

Avenida Jaime Tellini, no início da rodovia João Traficante (ligação Franca–Ibiraci);

Cruzamento da rua São Vicente (altura do Residencial Zanetti) com a avenida Jaime Tellini;

Rua Emílio Paludeto com o pontilhão de acesso ao Jardim Aeroporto II;

Rotatória da avenida das Primaveras;

Cruzamento da rua Miguel Sábio de Melo com a rua Paulo Roberto Cavalheiro Coelho;

Avenida Paulo VI com a avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro;

Rua Alfredo Tosi com a avenida dos Sapateiros;

Avenida Nelson Nogueira, no Jardim Pulicano.

Segundo a Prefeitura, a previsão é que todas as câmeras estejam em pleno funcionamento nas próximas semanas. Os equipamentos serão integrados à central de monitoramento municipal, permitindo uma resposta mais rápida das forças de segurança.

Além dos novos pontos, duas câmeras já foram instaladas: uma em frente ao Espaço Dignidade, na Vila Formosa, e outra na rua Piauí, no Jardim do Líbano. Esta última foi posicionada em uma área considerada ponto crítico de descarte irregular de lixo.