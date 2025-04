Jovem assassinado em Franca será sepultado nesta sexta-feira

O jovem Itamar da Silva Cardoso, de 20 anos, assassinado a facadas na noite de quarta-feira, 16, será sepultado nesta sexta-feira, 18, em Franca.

O corpo será velado na sala 5 do Memorial Nova Franca. O sepultamento será no Cemitério Santo Agostinho às 15h.

Suspeita da família

A família acredita que o autor do crime era uma pessoa conhecida da vítima. Segundo o pai, Ismael Cardoso dos Santos, o jovem emprestava dinheiro a amigos, e quem estava no carro com ele provavelmente era alguém em quem o filho confiava.