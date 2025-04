Três carros são arrombados durante celebrações religiosas

Franca registrou uma sequência de crimes semelhantes na noite desta quinta-feira, 17. Em menos de três horas, três pessoas tiveram seus carros arrombados enquanto participavam de cultos religiosos. Os criminosos usaram o mesmo modo de ação: quebraram os vidros dos veículos e furtaram objetos de valor.

Uma empresária de 35 anos estacionou seu Renault Kwid na Avenida Distrito Federal para participar de uma missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”. Quando voltou, por volta das 21h30, encontrou o vidro do motorista quebrado e percebeu que sua bolsa, escondida sob o banco, havia sido levada. Pouco depois, compras não autorizadas foram feitas com seu cartão de crédito, no valor de R$ 197 e R$ 199.

Um psicólogo de 27 anos estacionou seu Honda Civic na rua Padres Agostinianos por volta das 19h40 para assistir à mesma celebração. Ao voltar, por volta das 22h, encontrou o vidro do passageiro estilhaçado. Seu notebook, que estava escondido debaixo do banco, havia sido furtado.