Caminhão destrói poste e causa transtornos no trânsito em Franca

Um caminhão colidiu com um poste de energia e causou um grave transtorno no trânsito da avenida Antônio Barbosa Filho, sentido Galo Branco, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 12, O acidente ocorreu por volta do início da tarde, quando o veículo não conseguiu completar a curva ao sair da rua Araxá, vindo a colidir frontalmente com o poste.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o impacto foi forte e gerou interrupção total da via, obrigando os motoristas a desviarem pela rua Bolívia. Uma faixa foi instalada para isolar a área e garantir a segurança de pedestres e condutores.

Ainda não há informações oficiais sobre a carga que o caminhão transportava no momento da colisão. Apesar do forte impacto, não há indícios de ferimentos no motorista, que aparentemente saiu ileso do acidente.