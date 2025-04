Suspeita de liderar facção e matar ex-companheiro é presa

Após dois anos de intensas investigações, a Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, 16, a principal suspeita de assassinar Cícero Ferreira da Silva, de 42 anos, encontrado morto em março de 2023 dentro do porta-malas de um carro, em Barretos . A mulher, de 45 anos, ex-companheira da vítima, foi capturada em uma comunidade no Guarujá , no litoral paulista.

O corpo de Cícero foi encontrado em 28 de março de 2023, no porta-malas de um Chevrolet Onix abandonado no bairro São Francisco, em Barretos. A cena do crime chocou os investigadores: a vítima apresentava sinais de tortura, com mãos e pés amarrados com enforca-gato, sacolas plásticas no rosto e ferimentos de faca no pescoço e na face.

O carro foi localizado após denúncias de moradores sobre um veículo estacionado há mais de 24 horas. Policiais que faziam patrulhamento de rotina foram até o local e fizeram a descoberta.

As investigações revelaram ainda que Cícero já havia sofrido uma tentativa de homicídio em julho de 2022, cerca de oito meses antes de sua morte. Na época, ele foi esfaqueado dentro da própria casa, no bairro San Diego, e sobreviveu após ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).