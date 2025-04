UBS do Paraty realiza ações educativas sobre saúde e autismo

A UBS (Unidade Básica de Saúde) "Dr. Saul Luiz Cavalcanti", localizada no Jardim Paraty, zona sul de Franca, promoveu na manhã dessa quarta-feira, 16, duas atividades educativas voltadas à promoção da saúde e conscientização da comunidade. As ações incluíram uma orientação com a fonoaudióloga Eliana Limonti e uma palestra sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista), ministrada pela médica pediatra Bianca Prado.

A primeira atividade reuniu pacientes que aguardavam atendimento e contou com dicas práticas sobre cuidados com a voz. A fonoaudióloga alertou sobre os efeitos nocivos de certos alimentos e temperos, além de destacar a importância da modulação vocal e da forma correta de falar para evitar problemas vocais.

Na sequência, a pediatra Bianca Prado, que atua no Pronto-socorro Infantil "Dr. Magid Bachur Filho", abordou diversos aspectos do comportamento de pessoas com TEA. A médica, que vem se aprofundando na área, utilizou imagens projetadas para ilustrar os principais sinais do transtorno e respondeu dúvidas de familiares presentes.