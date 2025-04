Franca é otimista, vê potencial e mira em e-commerce e tecnologia

Quando questionados sobre a realidade atual de Franca e suas expectativas, 61,10% dos entrevistados estão otimistas com relação ao futuro da cidade. Outros 26,50% se disseram nem otimista, nem pessimista. Já na outra ponta, 11,70% afirmaram estar pessimistas. Não sabe ou não respondeu corresponde a 0,70%.

De acordo o levantamento, realizado entre 31 de março e 3 de abril, 61% da população se declara otimista com o futuro da cidade, enquanto 60,8% enxergam como positiva a transição da indústria calçadista para setores mais ligados à inovação.

O francano está otimista com o futuro. E esta crença em tempos melhores passa pela transformação tecnológica que Franca já experimenta. Com 82% dos moradores acreditando que a cidade tem potencial para se tornar um polo tecnológico voltado para TI (Tecnologia da Informação) e comércio eletrônico, a maioria demonstra confiança em um novo ciclo econômico. Os dados são da pesquisa Ágili, encomendada pelo Portal GCN/Sampi .

A Capital do Calçado aposta em um futuro melhor, avaliando como benéfica a diminuição da dependência de Franca justamente do calçado. Segundo a pesquisa, 60,80% dos francanos veem como positiva a redução da importância da indústria calçadista na economia da cidade, enquanto cresce a relevância do setor de tecnologia, especialmente e-commerce. Para 21,20%, essa transição não é positiva nem negativa. Já 16,80% a consideram negativa, enquanto 1,20% não sabe ou não respondeu.

Potencial na transição

A fé na capacidade de Franca se transformar em um polo tecnológico no setor de TI e e-commerce também é grande entre os francanos. A Ágili aponta que 82% da população acredita no potencial de transformação da cidade. Apenas 2,90% não apostam nesse poder e 15,10% não sabem ou não responderam.

A pesquisa

A Pesquisa de Opinião Pública realizada pela Ágili Pesquisas e Marketing foi encomendada e custeada pelo Portal GCN/Sampi. Foram ouvidos, por telefone, 575 moradores de Franca maiores de 16 anos, entre os dias 31 de março e 3 de abril. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.