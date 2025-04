Franca comemora vitória e mira novo duelo contra o Flamengo

Com uma vitória para cada lado na fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) desta temporada, Sesi Franca Basquete e Flamengo se preparam para mais um confronto nesta sexta-feira, 18, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

O próximo confronto será pela semifinal da BCLA (Basketball Champions League Américas), valendo vaga na final. O time vencedor enfrentará o Boca Juniors ou o Instituto de Córdoba, que disputarão a outra semifinal.

O técnico Helinho Garcia destacou o poder ofensivo das duas equipes. Na partida desta terça-feira, 15, no "Pedrocão", o time francano venceu por 97 a 91. “Foi um confronto de altíssimo nível, com muitas variações, e ambas as equipes tiveram ótimo aproveitamento”.