Céu nublado: veja como fica o tempo em Franca nos próximos dias

A quarta-feira, 16, começou com mudança no tempo em Franca. Após um dia ensolarado na terça-feira, 15, o tempo virou durante a madrugada, com registros de chuva e céu nublado nas primeiras horas da manhã. A instabilidade deve continuar ao longo da semana, com possibilidade de chuva e temperaturas mais amenas.

Segundo a Climatempo, a previsão indica um cenário de tempo instável nos próximos dias, com variação de nuvens, possibilidade de chuvas e leve queda nas temperaturas.

Veja como fica o clima até o fim de semana em Franca: