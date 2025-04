Cobranças indevidas lideram queixas no Procon de Franca em 2025

O Procon de Franca registrou mais de 1.473 atendimentos no primeiro trimestre de 2025, sendo as cobranças indevidas por instituições financeiras o principal motivo das queixas. Segundo o coordenador do órgão, Walmir Della Motta, grande parte dos atendimentos é destinada a pessoas com mais de 60 anos.

Só em janeiro foram contabilizados 526 atendimentos, 20% deles relacionados a cobranças não autorizadas. “A maioria dessas reclamações é feita por aposentados e pensionistas que notam descontos indevidos diretamente nas folhas de pagamento, muitas vezes realizados por associações, sindicatos e cooperativas. Há casos com mais de 35 descontos por mês”, explicou Della Motta.

A aposentada mãe de Rita de Cássia Marques de Souza foi uma das vítimas. “Houve dois descontos indevidos na aposentadoria dela. Viemos até o Procon para pedir orientações e solicitar os contratos. Sem esse apoio, estaríamos perdidas”, contou.