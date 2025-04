Falha no sistema do NGA forma longa fila e causa revolta

Ainda segundo o público, a situação causou indignação. A paciente Maria de Lurdes Peres, de 68 anos, contou que aguardava uma consulta desde janeiro e foi surpreendida com a notícia de que os atendimentos estavam suspensos temporariamente. “Esperei o quanto pude, mas tive que ir embora. Tenho que cuidar da minha neta e fazer o almoço. Não podemos passar o dia todo aqui esperando. Isso é falta de respeito com a população”.

A manhã desta terça-feira, 15, foi de frustração e muita espera para dezenas de pacientes que buscavam atendimento no NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) de Franca . Uma pane no sistema da unidade de saúde provocou longa fila e obrigou muitas pessoas a voltarem para casa sem serem atendidas.

O atendimento foi retomado posteriormente, mas a indignação dos pacientes continuou, especialmente pela maneira como foram tratados. "A gente já espera horas, e ainda tem atendente que não tem paciência nenhuma. São grossos, não explicam nada direito", relatou uma moradora da região Norte.

De novo

Esta não é a primeira vez que a queda no sistema interfere no atendimento aos pacientes da rede pública municipal de Franca. Na semana passada, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto teve o funcionamento afetado por problema semelhante. Falhas desse tipo também já prejudicaram o atendimento no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".

Posição

Na semana passada, quando o sistema da UPA caiu, a Prefeitura informou que a instabilidade do sistema devia-se a questões técnicas com o servidor de dados e completou que a equipe de Tecnologia da Informação estava trabalhando para normalizar os serviços e garantir o retorno o mais breve possível.