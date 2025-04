Contra o Flamengo, Sesi Franca busca 14ª vitória seguida no NBB

O time francano, comandado por Helinho Garcia, entra em quadra em busca da sua 14ª vitória consecutiva na competição nacional. O duelo tem gosto de revanche para o Franca, que perdeu no Rio de Janeiro, no primeiro turno, por 88 a 65. Na ocasião, Franca não contou com Lucas Dias, que estava lesionado.

As duas equipes chegam à última rodada com suas posições definidas. O time carioca em segundo lugar e a equipe paulista na terceira colocação. O Minas fechou a fase na primeira colocação.

O Sesi Franca Basquete enfrenta o Flamengo, às 20h, nesta terça-feira, 15, no ginásio Pedrocão, pela última rodada da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

O pivô Wesley Castro será o desfalque do Franca diante dos cariocas. O jogador será poupado por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo.

A nota do clube diz: “O departamento médico do Sesi Franca, em conjunto com a comissão técnica, optaram por não relacionar o atleta Wesley Castro para a partida de hoje contra a equipe do Flamengo pelo NBB, a fim de poupá-lo em decorrência de um incômodo na região do tornozelo esquerdo”.

Os ingressos para o jogo desta noite tiveram seus valores aumentados para R$ 25 arquibancadas e R$ 50 numeradas.