Aparelhagem ‘silencia’ vereadores e sessão termina mais cedo

A transmissão ocorreu normalmente até as 10h10. Nesse momento, enquanto Claudinei da Rocha (MDB) falava na tribuna, o som foi interrompido. A gravação continuou até as 10h15, quando tanto o som quanto a imagem foram totalmente cortados.

O presidente da Câmara, Daniel Bassi (PSD), suspendeu a sessão por 20 minutos para que a equipe técnica tentasse resolver os problemas e retomar a transmissão. Como a situação não foi resolvida dentro desse tempo, o vereador decidiu encerrar a sessão às 11h16.

Com o encerramento precoce da sessão, apenas três vereadores — ainda que com problemas no som — conseguiram discursar: Zezinho Cabeleireiro (PP), Claudinei da Rocha (MDB) e Leandro O Patriota (PL), respectivamente.

Zezinho abordou o estado precário dos móveis em unidades de saúde, mostrando uma poltrona rasgada no telão do plenário. Claudinei falou sobre o Comadef (Congresso da Mocidade da Assembleia de Deus em Franca), que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de abril, no ginásio “Pedrocão”. Já Patriota defendeu a anistia dos golpistas que participaram do ato antidemocrático de 8 de janeiro de 2023.