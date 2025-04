Homem tenta atropelar ex-mulher e é preso em Cristais Paulista

A mulher conseguiu escapar ilesa e acionou imediatamente a Polícia Militar. Os policiais encontraram o agressor ainda na porta da casa da ex-sogra, onde ele foi preso em flagrante. Questionado, o suspeito negou as ameaças, dizendo que estava apenas no local para buscar um botijão de gás.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem enviou mensagens para a mãe da ex-companheira, afirmando que colocaria a filha dela “no caixão”. Momentos depois, a vítima deixava a casa da mãe, quando foi surpreendida pelo ex-marido, que tentou atropelá-la com o carro.

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 14, acusado de ameaçar e tentar atropelar a ex-mulher na cidade de Cristais Paulista . O crime está relacionado à violência doméstica, com indícios de motivação ligada à disputa por bens do casal, que está separado há sete meses.

Conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, o homem foi autuado por ameaça, tentativa de lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil deve seguir com as investigações para apurar o histórico de violência e as ameaças anteriores, que, segundo a PM, teriam começado por causa da divisão de bens entre o casal.