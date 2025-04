Barraca de moradores de rua recebe ‘serviço’ de jardinagem

A pessoa que gravou o vídeo disse que são várias pessoas alojadas no local: “O pessoal da Prefeitura tentando limpar e eles acampados lá. Eles estão fazendo outro barraco do lado”.

Uma barraca de moradores de rua instalada no canteiro da avenida Santos Dumont, no bairro da Estação, em Franca , "recebeu" serviço de jardinagem nesta terça-feira, 15.

A cidade conta com vários locais com moradores em situações de ruas que instalam cabanas para servir de abrigo. A prática é mais comum próximo ao Centro Pop, no bairro Vila Formosa, e na região do Abrigo Provisório, no bairro Santa Terezinha.

Segundo último levantamento da Secretaria de Ação Social de Franca, a cidade conta com 825 pessoas em condições de rua cadastradas no CadÚnico.