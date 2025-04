Sem CNH, homem é pego com moto comprada na Feira do Rolo

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira, 14, após tentar fugir de uma abordagem em alta velocidade pelas ruas do bairro City Petrópolis, em Franca. Ele conduzia uma motocicleta Honda CG 125 que, segundo apurado, tem origem em desmanche.

O caso aconteceu na rua Eurípedes Hipólito Tadeu, quando os policiais perceberam o suspeito pilotando de forma perigosa, com manobras arriscadas. Ao avistar a viatura, o homem tentou escapar, acelerando pela via. Os militares deram ordem de parada, mas o condutor ignorou a sinalização e tentou fugir. Poucos metros depois, ele foi alcançado e abordado pelos agentes.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, os policiais notaram que a placa da moto estava parafusada de forma incomum, levantando suspeitas. Ao ser questionado, o homem alegou que havia comprado o veículo por R$ 1.850 em uma “Feira do Rolo”, através de uma rede social.