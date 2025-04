Idosa crê que mistério sobre filho sumido acabe no Dia das Mães

O exame de DNA foi realizado há mais de 30 dias, mas o resultado ainda não foi divulgado. Enquanto isso, o mistério persiste: João Luiz Coli Martins, de 48 anos - no registro -, e Maria Esmeraldina, de 77, vivem a angústia de não saber se são, de fato, mãe e filho separados há 55 anos, em Franca.

Esmeraldina revela que a espera tem sido dolorosa. Ela não consegue mais dormir tranquilamente diante da dúvida que a acompanha desde 1970, quando seu filho Mauro Lúcio Apolinário desapareceu aos 4 anos de idade.

“Acho que eles vão fazer uma surpresa pra mim e me dar o resultado (do DNA) no Dia das Mães”, diz a idosa, com esperança. Ela fez a coleta do material para o exame no IML (Instituto Médico Legal) de Franca, no dia 18 de março. Já João Luiz fez a coleta um dia antes, no domingo, 17.