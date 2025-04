Defesa Civil prevê tempestades e até granizo na região de Franca

Segundo a Climatempo, esta quinta-feira, 24, começou com sol, mas deve ter aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva devem ser registradas no fim da manhã e à tarde, com a noite sendo marcada por um volume de chuva mais intenso. As temperaturas variaram entre 19°C e 26°C, com 11,9 mm de chuva previstos.

De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno é provocado por um sistema de baixa pressão atmosférica no interior do continente, combinado com ventos fortes em altitude e a aproximação de uma frente fria pelo litoral paulista.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta preventivo para a possibilidade de chuvas de moderadas a fortes para esta quinta-feira, 24, e sexta-feira, 25., com riscos associados como tempestades, rajadas de vento e queda de granizo. O aviso atinge diversas regiões do estado, incluindo a região de Franca .

Já na sexta-feira, 25, o dia promete ser chuvoso. O céu permanecerá nublado, com chuva durante a manhã e início da tarde. No entanto, ao longo do dia, as nuvens devem dar espaço para o aparecimento do sol. A máxima será de 26°C e a mínima de 19°C, com 6,3 mm de chuva previstos.

No sábado, 26, o fim de semana ainda deverá apresentar instabilidade, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. A boa notícia é que à noite o tempo tende a ficar firme. As temperaturas ficarão entre 19°C e 25°C, com 3,7 mm de chuva previstos.

Finalizando o fim de semana, no domingo, 27, o dia deverá ser o primeiro completamente seco do período, com sol e algumas nuvens. À noite o céu deve permanecer encoberto, mas sem risco de chuva. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 27°C.

Recomendações de segurança