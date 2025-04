Franca celebra crescimento de 13% no setor cafeeiro em 5 anos

Nesta segunda-feira, 14, foi comemorado o Dia Mundial do Café, e Franca tem um bom motivo para celebrar. Um levantamento realizado pelo IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) revelou que o setor cafeeiro local registrou um crescimento de 13% no número de empresas nos últimos cinco anos.

Segundo o estudo, o total de CNPJs ligados ao cultivo, torrefação e comércio da bebida subiu de 680 em 2020 para 766 em 2025. O destaque vai para o cultivo de café, que concentra 720 das empresas registradas no setor.

“O brasileiro é um dos povos que mais consomem café no mundo, e a cultura do café está enraizada em nosso dia a dia. Temos observado uma mudança no comportamento do consumidor, com o aumento do consumo entre os mais jovens. Isso impulsiona o mercado de cafés especiais, gourmets e novos métodos de preparo”, explica o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza.