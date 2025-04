Prefeitura realiza roçagem de praças e margens de córregos

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente roçaram nesta terça-feira, 8, a praça ao lado da Igreja de Santo Antônio, na Cidade Nova, e a avenida Brasil, entre os Jardins Paulistano e Brasilândia.

Também foram feitas intervenções nas margens e na rotatória da avenida Ismael Alonso y Alonso, na altura dos bairros Jardim Bueno e Santo Agostinho. Já na praça de skate, localizada na rua Radialista Alves de Oliveira, houve poda geral, raspagem e pintura de guias.

Outro grupo de trabalho, equipado com roçadeiras costais, atuou na região Oeste da cidade, incluindo as avenidas Severino Tostes Meirelles e Nelson Nogueira, entre a Vila São Sebastião e o Jardim Palmeiras, além das proximidades da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.