Câmara aprova R$ 26,2 milhões para recapeamento em Franca

Os locais que serão pavimentados com esse recurso não foram detalhados pela Prefeitura de Franca.

Botão do pânico

Além da verba destinada à pavimentação, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei, de autoria do vereador Leandro O Patriota (PL), que institui o Programa Botão do Pânico em Franca como medida de proteção às mulheres em situação de violência doméstica.

O botão será disponibilizado como dispositivo eletrônico móvel ou aplicativo ligado à Guarda Municipal ou à Polícia Militar. Ao ser acionado, envia um alerta com a localização da vítima em tempo real para a central de segurança pública, permitindo o envio imediato de viaturas. O sistema também poderá registrar áudio e vídeo no momento do acionamento. O acesso será concedido prioritariamente a mulheres com medida protetiva vigente, e o programa contará com o apoio de órgãos públicos, parcerias tecnológicas, capacitação de agentes e campanhas de conscientização.