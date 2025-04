Restinga recupera CND e pode voltar a receber verbas

A Prefeitura de Restinga recuperou a CND (Certidão Negativa de Débito), documento essencial para firmar convênios e obter verbas externas dos governos estadual e federal.

A dívida foi herdada da administração passada, no valor de R$ 6 milhões, referente a débitos com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O montante chegou a ser negociado na época, mas o acordo não foi cumprido.

O prefeito do município, a 10 km de Franca, Felipe Talvani (MDB), usou as redes sociais para informar que a dívida foi renegociada e que obteve a recuperação da CND nesta segunda-feira, 8. “Graças a muito trabalho, muita economia, comprometimento com o dinheiro público, conseguimos fazer o pagamento e regularizar a CND do Município”.