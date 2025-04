Mãos Brilhantes



Emoção e entusiasmo marcaram o lançamento do curso Mãos Brilhantes do Grupo Mulheres do Brasil, que tem como maior objetivo transformar vidas. É um projeto inovador que oferece a mulheres cursos profissionalizantes para que elas ingressem no mercado de trabalho e consigam ter uma renda. Sob a liderança da competente Rejane Costa, e amparada por sua equipe, que não mediu esforços para fazer com que todos os momentos fossem de grande aprendizado e se tornassem inesquecíveis na memória de cada participante.

Empoderamento feminino



As portas do salão de beleza Galeria das Unhas foram abertas no dia 1º de abril para o lançamento do projeto. As alunas são mulheres atendidas pelo CRAM, que receberam todas as informações, ensinamentos e dicas com brilho no olhar e a esperança de dias melhores. O curso Mãos que Brilham representa um modelo poderoso de transformação, reforçando a importância de projetos sociais e educacionais que promovem autonomia e empoderamento feminino. Parabéns a todos os envolvidos.