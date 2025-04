Idoso perde R$ 6 mil, e câmeras filmam mulher pegando dinheiro

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança em um estabelecimento comercial no bairro Vila Santos Dumont, em Franca, pegando R$ 6 mil perdidos por um aposentado, na tarde dessa terça-feira, 8.

Um aposentado de 86 anos, que havia acabado de sacar R$ 6 mil, deixou o dinheiro cair no chão do local, sem perceber. Poucos segundos depois, uma mulher entrou na loja, viu as cédulas em um “montinho” e, em vez de alertar o idoso ou algum funcionário, simulou deixar as chaves caírem, pegou o valor e guardou na bolsa, saindo como se nada tivesse acontecido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso havia ido ao banco sacar o valor, que seria utilizado para pagar contas e despesas pessoais, incluindo o tratamento de um animal em uma clínica veterinária. Após realizar uma pequena compra na loja, ele separou o valor necessário para o pagamento e tentou guardar o restante no bolso. Foi nesse momento que, sem notar, deixou as notas caírem no chão.