PF tenta 10 milhões de vezes desbloquear celular de francano

Ainda segundo o portal Metrópoles, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a PF buscasse, no celular do francano, pelo menos 36 termos relacionados a discursos golpistas, entre eles: “golpe”, “artigo 142”, “ditadura”, “Forças Armadas”, “militar”, “exército”, “intervenção”, “intervenção militar”, “SOS Forças Armadas”, “impedir a posse”, “manifestação”, “manifestação política”, “acampamento”, “QG do Exército”.“desobediência civil”, “invasão”, “invadir”, “invadir os prédios”, “invadir os Poderes”, “limpeza dos Três Poderes”, “danificar”, “quebrar”, “destruir”, “Alexandre de Moraes”, “morte ao Xandão”, “STF”. O objetivo é determinar o grau de envolvimento de Marchesini nos ataques do dia 8 de janeiro.

O francano foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio da União, segundo o portal.

Segundo a coluna, ele deve ser ouvido na próxima terça-feira, 15, em audiência de instrução e julgamento marcada pelo STF, que será realizada por videoconferência. Entre as testemunhas de acusação estão o comandante do Bope da Polícia Militar do Distrito Federal e outros três policiais militares que atuaram na operação.