A Faculdade de Direito de Franca, ao completar 58 anos, promoveu uma sessão solene, por intermédio do diretor, professor e doutor José Sérgio Saraiva, em homenagem aos docentes agraciados com o título de Professor Emérito. A homenagem foi feita a um grupo de brilhantes juristas, que fortaleceram a instituição: os professores doutores Aloysio Augusto Campos Neto, Antônio Milton de Barros, Antônio Thales Gouvêa Russo, Carlos de Almeida, Décio Antônio Piola, Euclides Celso Berardo, Flávio Fernandes Teixeira, Francisco de Lúcio Tersi, João Carlos Bianco, Gualter Hughes Ferreira, José Carlos Garcia de Freitas, Joviano Mendes da Silva, Olintho Santos Novaes, Paulo Alvarenga e Vicente de Paula Silveira. Merecida homenagem.

Dicas Práticas

Em restaurantes por quilo, observe as condições de exposição da comida. Se desconfiar de algo, não se alimente ali. Evite também almoçar após as 14h30, pois as pessoas costumam passar pelos alimentos conversando, o que aumenta a probabilidade de haver contaminação bacteriana. Agindo assim, estará se protegendo da contaminação por bactérias e micro-organismos.