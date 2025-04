Jovem soca o rosto da mãe após discussão sobre lanche em Franca

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 5, após desferir um soco contra o rosto de sua própria mãe. O caso aconteceu na Vila São Sebastião, em Franca.

Uma mulher de 43 anos saiu para jantar com o filho menor e, ao retornar, trouxe um lanche para o suspeito. Por motivos ainda desconhecidos, ele passou a reclamar do alimento e o atirou no chão.

Quando a mãe o repreendeu, o homem reagiu agressivamente, desferindo um soco no rosto dela, o que resultou em um ferimento visível.