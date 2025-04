Justiça determina que grevistas mantenham 70% em atividade

Na decisão, assinada pelo vice-presidente do Tribunal, desembargador Beretta da Silveira, há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e o eventual impacto da paralisação na população. Estão proibidos bloqueios na entrada de repartições públicas e o uso de "piquetes" que impeçam o acesso de servidores que não aderiram à paralisação ou usuários.

O município argumentou que sua proposta salarial foi construída com base em análises técnicas e na Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo, por exemplo, que o piso salarial do magistério esteja em conformidade com a legislação vigente, o que trouxe impactos financeiros.

Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 10 de abril, às 19h30.

Discussão

Os servidores públicos municipais decidiram entrar em greve, com paralisação a partir da próxima segunda-feira, 7. A decisão foi aprovada em assembleia realizada em 31 de março, na sede do Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região).