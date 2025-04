Aos 57 anos, morre a servidora municipal Isabel Cristina Barbosa

A servidora pública da Prefeitura de Franca, Isabel Cristina Barbosa, de 57 anos, não resistiu às complicações decorrentes de um câncer e morreu nesta sexta-feira, 4.

Isabel ainda estava ativa, mas afastada do cargo de escriturária na área da Procuradoria Geral da Prefeitura para se tratar da doença. Ela deixa marido e um filho.

Natural de Franca, a funcionária pública tinha 37 anos de carreira, com início em 1988.

Isabel Cristina Barbosa está sendo velada no Velório São Vicente, das 7h30 às 15h, com sepultamento em seguida no Cemitério de Pedregulho.