Oposição vence eleição do sindicato dos servidores em Franca

Os servidores públicos municipais elegeram a nova diretoria administrativa do Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região). Após três dias de votação, o processo eleitoral concluiu-se na noite de quinta-feira, 3.

A chapa 2, da oposição, encabeçada por Samuel Gomide, foi eleita com 914 votos, contra 549 da chapa 1, da situação, liderada pela professora Mayra Meletti, que contava com o apoio do atual presidente, Fernando Nascimento. Além disso, houve cinco votos em branco e seis nulos.

O novo presidente eleito do Sindserv tem 40 anos e é funcionário do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). "Foram dias cansativos, mas estou muito feliz. Certamente começa uma nova fase em nosso sindicato, e sempre ouviremos nossos servidores", disse Samuel após o resultado das urnas.